Zazzaroni sta con Dzeko: "È un professionista, ma non tutti reggono i fischi come lui"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto al podcast Numer1 parlando della situazione tra la Fiorentina e la Curva Fiesole, soprattutto sulle parole di Edin Dzeko dopo la sconfitta con l'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: "Dzeko ha invitato i tifosi della Fiorentina a esprimere il loro dissenso solo alla fine della partita e non mentre si sta ancora giocando. Nella gara contro l’AEK Atene, infatti, i fischi arrivavano ogni volta che qualcuno toccava il pallone, e alcuni giocatori viola mi hanno detto di averlo sentito chiaramente. Dzeko è un professionista di grande esperienza, ma non tutti i compagni hanno la sua personalità e molti possono accusare i fischi e non riuscire a rendere meglio.

In Conference i fischi sono arrivati sull’1-0, quando la partita era ancora recuperata. Ribadisco, Dzeko è un professionista con una notevole grinta".