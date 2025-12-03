Fiorentina-Dinamo Kiev, aperta la vendita dei biglietti: prezzi e info
Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia l'apertura della vendita dei biglietti per la gara contro la Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata del maxigirone di Conference League e in programma al Franchi giovedì 11 dicembre alle ore 18:45. Ecco il comunicato:
"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 5° giornata di League Phase UECL 2025/26 in programma il 11/12/2025 h 18:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Biglietti in vendita dalle ore 15:00 del 03/12/2025.
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI:
️ Intero senza obbligo di tessera disponibile in tutti i settori locali
Promo Curva Double Pass Insieme disponibile esclusivamente per i sottoscrittori del pack Curva Double Pass, con possibilità di acquisto in Curva Ferrovia di ulteriori 4 biglietti ad € 5,00 inserendo il proprio numero di InViola Premium Card.
Under 14 disponibile in tutti i settori locali.
Promo Ridotto Coupon ad € 7 in Maratona (MAF): codice coupon che sblocca la tariffa riservata alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Società Affiliate ACF Fiorentina, Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana (per info FIORENTINAPOINT)
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
A seguito delle Misure Organizzative adottate per la partita, si dispone quanto segue:
Acquisto biglietti tifosi squadra ospite (Dynamo Kyiv)
Per i tifosi nati e/o residenti nella nazione di appartenenza della squadra avversaria è inibito l’acquisto dei settori locali ACF Fiorentina.
In virtù della limitazione di vendita applicata, ACF FIORENTINA si riserva la facoltà di effettuare verifiche post acquisto dei biglietti, per verificare la veridicità dei dati inseriti e non sarà consentito l’accesso allo Stadio in caso di accertata violazione delle suddette limitazioni".
