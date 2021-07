VLAHOVIC, Ora scalpita e posta foto in maglia ACF

Dusan Vlahovic non vede l'ora di ricominciare a giocare. L'attaccante serbo dopo il periodo di vacanza in Sardegna è pronto a ripartire, col raduno della Fiorentina che avrà luogo nella giornata di lunedì. Sulle Instagram Stories il classe 2000 continua a mostrare la sua gran voglia di tornare in campo, come nella foto in maglia viola postata oggi, con anche un diamante nella didascalia.

Di seguito l'immagine che ritrae Vlahovic in azione: