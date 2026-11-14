Serie A Femminile, alle 18 Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali
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Alle ore 18 è in programma la sfida tra squadre femminili, Fiorentina-Lazio, valida per la settima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali del match.
FIORENTINA (3-4-2-1): Fiskerstrand; Filangeri, Bergsvand, Van Der Zanden: Bredgaard, Tryggvadottir, Severini, Johansen; Severini, Omarsdottir; Hurtig. A disposizione: Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, Bettineschi, Cherubini, Bartalini, Cerrato. All.: Pablo Pinones Arce.
LAZIO (4-4-2): Freeman; Zanoli, Connolly, Consolini, Zannini; Sciabica, Le Mouel, Portales, Martin; Ngueleu, Camacho. A disposizione: Cetinja, Holmstrom, Masu, Castiello, Longobardi, Visentin. All.: Gianluca Grassadoni.
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Lorenzo Di BenedettoDalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
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