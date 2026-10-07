La Fiorentina esclude trattative con la Juventus per Ndour. Il punto
La Juventus continua a seguire con attenzione Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina, protagonista del gol da circa 72 metri segnato a Pescara con la maglia dell'Italia Under 21, è finito nel mirino dei bianconeri, interessati a lui anche in ottica di una squadra sempre più italiana. Arrivato alla Fiorentina dal PSG nel febbraio 2025 dopo le esperienze in prestito a Braga e Besiktas, Ndour è cresciuto nell’Atalanta prima di trasferirsi al Benfica.
La Juve c'è: deciderà il mercato
A soli 22 anni è ancora alla ricerca della definitiva consacrazione, che la Fiorentina spera possa arrivare sotto la guida di Paolo Vanoli. La Juventus, però, resta alla finestra. Secondo Tuttosport, da Firenze negano anche solo la volontà di sedersi al tavolo con la Juventus, ma saranno mercato, occasioni e situazioni delle rispettive rose a decidere il futuro del centrocampista. Ndour resta comunque uno dei profili seguiti dai bianconeri per il futuro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati