Dagli inviati Kean di nuovo in gruppo: il giocatore punta la gara contro il Real

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Buone notizie per la Fiorentina e per Fabio Grosso: Moise Kean è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato, svolto seguendo un programma concordato con lo staff tecnico e medico viola, il centravanti classe 2000 ha ripreso a lavorare insieme ai compagni, mettendosi alle spalle questa fase di gestione.

Kean punta il Real Madrid

L'attaccante prosegue così il percorso di avvicinamento alla nuova stagione e l'obiettivo è quello di essere a disposizione già per la prestigiosa amichevole di sabato contro il Real Madrid, un test importante per valutare la condizione della squadra e dello stesso Kean. Nelle immagini raccolte da FirenzeViola.it si vede il numero 20 viola nuovamente al lavoro con gli scarpini ai piedi durante la seduta di allenamento, un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni della Fiorentina: