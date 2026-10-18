Fiorentina-Como 0-1, gran sinistro di Liberali: ospiti in vantaggio al Franchi
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La Fiorentina dopo aver sprecato tanto in zona offensiva passa in svantaggio al Franchi contro il Como. Liberali riceva sulla destra da Caqueret controlla il pallone verso il centro del campo e fa partire un sinsitro a giro all'angolino che non lascia scampo a De Gea.
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