Fiorentina-Como 0-1, gran sinistro di Liberali: ospiti in vantaggio al Franchi

Fiorentina-Como 0-1, gran sinistro di Liberali: ospiti in vantaggio al FranchiFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina dopo aver sprecato tanto in zona offensiva passa in svantaggio al Franchi contro il Como. Liberali riceva sulla destra da Caqueret controlla il pallone verso il centro del campo e fa partire un sinsitro a giro all'angolino che non lascia scampo a De Gea. 