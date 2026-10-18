Fiorentina-Como 0-2, dorme la difesa viola e Nico Paz la punisce: raddoppio ospite

La Fiorentina dopo aver subito il gol dell'1-0 con un sinistro da parte di Liberali sbanda dietro e subisce il secondo gol da parte del Como di Fabregas. Gran cross dalla sinistra di Valle e colpo di testa a centro area da parte di un solissimo Nico Paz, bravo a staccare e ad indirizzare la sfera sul secondo palo lasciando di sasso De Gea.