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Monza-Fiorentina 1-0: Oulai la tocca di mano in area, Varela trasforma su rigore
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Monza in vantaggio al tramonto del primo tempo: a sbloccare il punteggio sempre lui, Gustavo Varela, al decimo centro in campionato. Il portoghese segna dagli undici metri, lo fa trasformando un rigore concesso che Doveri accorda dal campo per un tocco di mano di Oulai proprio su tentativo in girata di Varela. Dal dischetto il bomber del Monza è implacabile e spiazza De Gea, Fiorentina sotto 1-0.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Monza-Fiorentina 3-0, le pagelle: notte fonda Ndour, Oulai esce di scena, male Gnonto. E dietro sono le solite pecche
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
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