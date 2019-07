VALCAREGGI, Chiesa andrà alla Juve. Balotelli...

Furio Valcareggi, opinionista ed operatore di mercato, ha commentato i temi di attualità in casa Fiorentina: "Balotelli lo prenderei sperando che faccia quello che ha dimostrato si essere in grado di fare. Di solito un calciatore si valuta in base a ciò che ha fatto, non a quello che farà. E Balotelli di gol ne ha fatti parecchi. Poi magari fallirà, ma se esplode è un attaccante da 20 gol a campionato. Basta assisterlo dall'alba al tramonto e lasciarlo tranquillo. Bisognerebbe fargli un contratto con degli obiettivi fino a farlo arrivare ad una cifra importante. Problemi nello spogliatoio? Balotelli ha problemi solo se deve parlare con i giornalisti. Mi raccontano invece che in spogliatoio è sempre carino e buono con tutti. Questione Chiesa? Il ragazzo andrà alla Juventus. Tenerlo senza il rinnovo di contratto è una follia e la Fiorentina con i soldi che prenderà ci può costruire tutta la squadra.Commisso non ne uscirà da sconfitto perché avrà fatto di tutto per tenerelo. Ma il calcio si sa, non è normale e adesso non si rispettano neanche più i contratti”.