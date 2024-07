V. PARK, Quasi tutto pronto per il parcheggio: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutto pronto (o quasi) per il Viola Parking. Lo riporta Qui Antella, che aggiorna sullo stato dell'arte dei lavori del parcheggio: 490 posti auto, più 60 per i motorini, a disposizione dei tifosi che seguiranno gli allenamenti a porte aperte e le amichevoli durante il ritiro al Viola Park, sono praticamente pronti. Gli operai della Nigro costruzioni stanno lavorando in queste ore per completare l’“area di sosta temporanea a servizio del centro sportivo della Fiorentina“, come viene indicato nei documenti ufficiali.

Ieri il Comune di Bagno a Ripoli ha comunicato alla società viola l’ok appena arrivato dalla Soprintendenza. E’ stato lo stesso sindaco Francesco Pignotti a dare la buona notizia ai dirigenti della Fiorentina durante la sua prima visita alla struttura, da primo cittadino. Lunedì i tecnici del Comune effettueranno il sopralluogo finale per verificare che nella realizzazione del parcheggio temporaneo, sia stato rispettato quanto previsto dal progetto. A quel punto sarà la Fiorentina a decidere quando potranno aprire le porte del Viola Parking alle auto dei tifosi.