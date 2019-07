V. HUGO, Fiorentina rifiuta 4,5 milioni dal Palmeiras

Il futuro di Vitor Hugo è ancora in bilico. Come riporta esportes.yahoo.com, la Fiorentina ha rifiutato un'offerta fatta dal Palmeiras di 4,5 milioni di euro. Il club viola vuole almeno un milione in più per vendere il difensore acquistato nel 2017 dallo stesso Palmeiras per 8 milioni. Vitor Hugo - si legge - è stato inoltre offerto nelle ultime ore ad alcune squadre brasiliane, tra cui il Flamengo, che però dopo la firma di Pablo Marì non è più alla ricerca di difensori.