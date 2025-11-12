Ufficiale lo staff di Paolo Vanoli: molte novità rispetto a Torino

Ripreso il lavoro sul campo da parte di Paolo Vanoli e il suo staff, la Fiorentina ha pubblicato l'elenco dei collaboratori del tecnico, alcuni già in panchina con lui a Genova. Molti sono assolute novità nel suo staff, a partire dal vice che come è noto è l'ex secondo di Farioli (con il quale è invece andato l'ex vice granata Godinho).Con però lui anche alcuni fedelissimi. Ecco l'elenco completo:

Cavalletto Daniele (Vice allenatore)

Ascenzi Giampiero (Preparatore Atletico)

Sanchez Antonio Jesus (Collaboratore Preparatore Atletico)

Butini Alessio (Preparatore Atletico)

Ceballos Cristian (Collaboratore Tecnico)

Nizelik Aleksandre (Collaboratore Tecnico)

Formica Simone (Match Analyst)

Tordi Andrea (Match Analyst)

Bianchi Giorgio (Allenatore dei Portieri)

Dall'Omo Alessandro (Allenatore dei Portieri)

Zuccher Marco (Collaboratore Tecnico)