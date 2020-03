TUTTOSPORT, Anche la Fiorentina su Bonaventura

Il futuro di Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ancora non sembra chiarissimo. Secondo quanto si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista rossonero sarebbe ambitissimo e lo vorrebbero tutti, fuorché la squadra in cui attualmente gioca. Il suo contratto scade a giugno, e lui vorrebbe rimanere, ma Gazidis non sembra dello stesso avviso. Tutto lascia pensare che i rossoneri non gli porteranno alcuna proposta: ecco allora che si fanno largo in molti, dalla Roma alla Lazio, fino al Napoli e alla Fiorentina di Commisso.