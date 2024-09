TREVISANI, Gudmundsson il mr. Wolf della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante una live sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'impatto di Albert Gudmundsson sulla Fiorentina: "Lui è un giocatore davvero eccezionale, non per i due gol fatti su rigore ma per come interpreta le partite, non a caso Inzaghi l'avrebbe portato in tutti i modi in un Inter che è una squadra costruita senza nessuno in grado di saltare l'uomo. Gudmundsson fa sempre cose intelligenti in campo e non sembra aver nessuna difficoltà di ambientamento. Col suo ingresso i viola hanno vinto una partita che secondo me non si meritavano di vincere. L'islandese è uno che ti risolve le partite e i problemi, un po' come Mr. Wolf. E può risolvere tanto a una Fiorentina che non è partita bene".

Trevisani ha poi parlato anche del Genoa e delle difficoltà che la squadra di Gilardino sta trovando dopo l'addio di Gudmundsson: "La Fiorentina andava male, entra Gudmundsson e vince. Il Genoa andava bene, esce Gudmundsson e fa fatica, molta fatica e infatti ha perso col Venezia. L'hanno venduto e hanno preso Pinamonti che non può rimpiazzarlo: lì serviva un altro calciatore che saltava l'uomo come Gaetano e Oristanio".