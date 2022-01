TORREIRA, Con i Viola mi diverto. Preso per...

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dal ritiro dell'Uruguay di molti argomenti, tra cui anche le sue prestazioni con i viola. Queste le sue parole riportate da elpais.com: "Mi sto divertendo. È vero che l'Italia mi si addice e che mi sto divertendo a stare in una squadra che mi ha preso per quello che sono. Con la Fiorentina gioco, mi diverto sul campo e, cosa più importante, ho minuti nelle gambe".

Poi parla anche della Nazionale: "Non c'è margine di errore perché ci sono poche partite e siamo in una posizione in cui non possiamo dare un vantaggio o perdere punti, ma dipende molto da noi, siamo molto emozionati e speriamo che il Paraguay sia un punto di partenza".