TORREIRA, Adesso c'è la Roma: l'agente conferma

Una vecchia idea per il centrocampo della Roma. Lucas Torreira dopo aver lasciato definitivamente la Fiorentina può essere un nome nuovo per la mediana giallorossa. I viola hanno deciso di non riscattare il giocatore uruguaiano che dunque, per il momento, tornerà all'Arsenal. Come confermato dell'entourage del giocatore ci sarebbero stati già dei contatti con la Roma. Attualmente, il centrocampista classe 1996, ha un contratto coi Gunners fino al 2023. Lo riporta LaRoma24.it.