TONI A RFV, Con la Juve può cambiare la stagione

Luca Toni, intervenuto ai margini del torneo Vc Padel, ha commentato a RadioFirenzeViola l'avvicinamento alla sfida con la Juve, dicendo la sua anche sul campionato in corso:

Domani c'è Fiorentina-Juventus...

"S'inizia a far sul serio, si giocano molte partite. Sarà un test per entrambe. È una partita che vale tanto, soprattutto per Firenze".

In attacco la Fiorentina ha la coppia Jovic/Cabral. Come li vede?

"Jovic è appena arrivato, non si può valutare. La Fiorentina sta cercando di portare avanti un bel progetto. Sicuramente quella di domani sarà una partita che ti può cambiare la stagione. Secondo me Jovic è un buon attaccante, ha fatto un bel gol con la Cremonese. Deve ambientarsi e capire ancora il mondo viola. Un giudizio si potrà dare dopo 10 partite".

Italiano è finito nel mirino della critica per un turnover esagerato...

"Quando lo fai e vinci sei un fenomeno, quando lo fai e perdi non va fatto. In Italia siamo così. Gli va dato tempo, sta facendo un percorso importante, ha raggiunto una coppe europea dopo anni. Non ci si deve abbattere troppo e non ci si deve esaltare troppo, ci vuole equilibrio".

La Fiorentina come si deve comportare in questa stagione? A cosa deve puntare?

"La Fiorentina deve cercare di andare avanti in Conference, può puntare anche alla Europa League".

Più in generale, questo sarà il campionato degli attaccanti?

"Questo sarà il campionato degli attaccanti, è tornato Lukaku, c'è Immobile ch fa sempre tanti gol. Sono contento che sia rimasto Oshimen. Sarà un grande campionato".

Quale è la sua favorita in campionato?

"Il Milan pur avendo vinto il campionato non si è rinforzato più di tanto,la Juve si è rinforzata ma ha molti infortunati. Le prime quattro sono tutte lì,sarà un campionato ancora più bello".