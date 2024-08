TMW, Berardi last minute: la Fiorentina non molla

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina continua a pensare a Domenico Berardi come potenziale rinforzo in attacco entro la fine del mercato. I viola ovviamente proveranno a presentare una proposta commisurata anche alla situazione dello stesso attaccante, vittima lo scorso 3 marzo della rottura del tendine d'Achille.

Il Sassuolo non ha chiuso alla cessione del giocatore, anche se non gradirebbe perderlo prima di rivederlo in campo per non svalutare il costo del suo cartellino. La Fiorentina tenterà l'offensiva negli ultimi giorni di mercato, magari dopo una o due cessioni in attacco, ma se poi non dovesse riuscire ad acquistarlo in agosto, è già previsto un ritorno di fiamma nella seguente sessione di mercato invernale.