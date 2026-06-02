Il Sassuolo libera Grosso: giovedì il giorno della separazione. Poi firmerà con la Fiorentina
Fabio Grosso è da giorni pronto a svincolarsi dal Sassuolo per iniziare la nuova avventura alla Fiorentina, ma i tempi tecnici della trattativa per interrompere il rapporto con i neroverdi hanno rimandato il giorno giusto fino a giovedì, quando le parti firmeranno i documenti che permetteranno all'allenatore di voltare pagina.
Fiorentina-Grosso: accordo totale
L'accordo con Paratici è già stato raggiunto da diversi giorni sulla base di un biennale con opzione per la terza stagione a 1,2 milioni di euro a stagione. Le voci che raccontavano di un ritardo dovuto alla costruzione dello staff per l'esperienza fiorentina non hanno trovato conferma, tanto che anche da quel punto di vista è già stato trovato un accordo per l'intero team che affiancherà Grosso al Viola Park.
Giovedì il giorno giusto per la chiusura del domino
Giovedì dunque si sbloccherà il domino che porterà la Fiorentina anche a salutare Paolo Vanoli, che dopo aver visto scadere l'opzione in favore dei viola per il rinnovo di contratto, adesso aspetta solo la comunicazione ufficiale prima di salutare definitivamente la Fiorentina e cercare una soluzione per il prossimo futuro.
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