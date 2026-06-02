FirenzeViola Che fine ha fatto Infantino? La Fiorentina tifa Argentinos Juniors per la cessione definitiva

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L'argentino classe 2003 gioca (poco) all'Argentinos Juniors: in caso di salvezza, sarà riscattato e la Fiorentina lo potrà salutare definitivamente

Tra i giocatori che la Fiorentina ha ceduto in prestito durante la sessione invernale di mercato c'è anche Gino Infantino. Il centrocampista argentino classe 2003, arrivato a Firenze nell'estate del 2023 dal Rosario Central come uno dei giovani più promettenti del calcio sudamericano, ha fatto ritorno in patria per cercare quella continuità che in viola non era riuscito a trovare.

Il percorso con l'Argentinos Juniors

La sua nuova avventura è iniziata con la maglia dell'Argentinos Juniors, club storicamente molto attento alla crescita dei giovani talenti. Fin qui Infantino ha collezionato 3 presenze con la formazione di Buenos Aires, cercando gradualmente di ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni della squadra e di ritrovare ritmo partita dopo un periodo caratterizzato da poche opportunità.

Le novità

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'accordo stipulato tra i due club prevede un obbligo di riscatto a favore dell'Argentinos Juniors per una cifra simbolica. Una formula particolare, legata però al raggiungimento di un obiettivo preciso: la permanenza del club nella massima serie argentina. Solo in quel caso scatterebbe infatti il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista.

Il campionato

Per avere un quadro definitivo della situazione bisognerà però attendere ancora a lungo. A differenza dei principali campionati europei, infatti, il torneo argentino si sviluppa nell'arco dell'anno solare e si concluderà soltanto alla fine del 2026. Fino ad allora resterà da monitorare il percorso di Infantino, chiamato a sfruttare questa esperienza per rilanciare una carriera che, dopo le grandi aspettative degli anni giovanili, è ancora alla ricerca della definitiva consacrazione tra i professionisti. In questo momento ci sono ottime possibilità che l'Argentinos si salvi: la Fiorentina tifa per loro per 'liberarsi' di uno degli investimenti più inspiegabili degli ultimi anni.