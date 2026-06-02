Su Alajbegovic c'è mezza Serie A: anche la Fiorentina si unisce alla corsa per il bosniaco

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C’è anche la Fiorentina sulle tracce del talento bosniaco Karem Alajbegovic. Il classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen ma reduce da una stagione in prestito con la maglia dello Strasburgo ha da tempo dato la sua priorità ad un approdo in Italia, dove mezza Serie A è sulle sue tracce dopo la super prestazione offerta a Zenica che è costata il Mondiale alla nostra Nazionale.

La Roma resta la grande favorita per accaparrarselo, potendo contare dalla sua parte anche del peso - economico e di blasone - offerto dalla Champions League. Nonostante ciò, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato come sull’attaccante ci sono anche il Napoli, l’Atalanta e, appunto, la Fiorentina.