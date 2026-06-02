FirenzeViola Italia verso Lussemburgo: Fortini si gode la Nazionale, Comuzzo e Ndour vogliono l'esordio

vedi letture

Alla vigilia di Lussemburgo-Italia, il ct Baldini definisce la preparazione della gara. La Nazionale parte nel pomeriggio, Comuzzo e Ndour a caccia del debutto

Giornata di rifinitura stamani per l'Italia di Silvio Baldini. La Nazionale si accinge a giocare la prima amichevole di questo giugno, domani in casa del Lussemburgo alle 20:45, appuntamento che finirà di preparare oggi a Coverciano con la rifinitura in programma alle 10:30. Sarà l'ultima occasione per il ct di provare schemi e iniziative di gioco in vista della prima delle due partite sulla panchina della Nazionale maggiore, un'avventura che si chiuderà dopo il match contro la Grecia tra pochi giorni.

Basta figuracce. Anche in amichevole

Prima però, dicevamo, il Lussemburgo. Va ricordato che le amichevoli ufficiali incidono sul ranking UEFA per Nazionali, dunque si riflettono sui sorteggi che riguardano le competizioni continentali (come, tanto per non andare troppo lontani, le urne per le qualificazioni agli Europei e ai Mondiali). L'Italia è reduce dalla cocente delusione per la Coppa del Mondo e mentre tutti si trovano a preparare le gare della rassegna iridata, gli Azzurri sono a disputare semplici test amichevoli. Anche per questo è l'ora di non sfigurare più, Baldini lo sa bene e vuole darne dimostrazione col suo gruppo.

Fortini rimane in ritiro. Comuzzo e Ndour vogliono l'esordio

La sfida di domani sera verrà presentata nel pomeriggio, con la Nazionale che lascerà Coverciano attorno alle 16:30 e volerà da Peretola verso il Lussembrugo, dove terrà la conferenza stampa di presentazione della partita alle 19:15. Chissà che non provenga qualche anticipo di formazione dalla bocca di Baldini, e in tal senso sono due i viola che sperano nel debutto da titolare con la maglia azzurra dei grandi: sono Pietro Comuzzo e Cher Ndour, pilastri dell'Under 21 attuale e probabilmente anche di questi due appuntamenti con la Nazionale A. Mentre Niccolò Fortini si gode la permanenza in gruppo, nonostante il programma iniziale prevedesse la sua presenza fino a domenica scorsa, estesa prima a oggi stesso e poi a tutto il resto del raduno.