Gosens vuole restare, la Fiorentina non è d'accordo: il tedesco è sul mercato

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Il futuro di Robin Gosens alla Fiorentina resta tutto da scrivere. Lo scrive il Corriere dello Sport: Al termine della stagione, il tedesco ha ribadito pubblicamente la volontà di restare in viola, sottolineando il forte legame con Firenze e con il club. Nonostante un'annata complicata, condizionata dal grave infortunio subito a ottobre, l'esterno ha spiegato di sentirsi a casa e di voler ripagare la fiducia ricevuta.

Una posizione confermata anche al Viola Park: Gosens, legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2028, aveva già rifiutato a gennaio la proposta del Nottingham Forest e sarebbe disposto anche ad accettare un ruolo meno centrale all'interno della squadra. La situazione, però, si intreccia con le strategie della società. La dirigenza, guidata da Fabio Paratici, discuterà nelle prossime settimane con la proprietà del possibile ridimensionamento del monte ingaggi. In quest'ottica Gosens, che percepisce circa 2 milioni netti a stagione ed è tra i giocatori più pagati della rosa, potrebbe diventare uno dei sacrificabili. Anche l'età, compirà 32 anni a luglio, e la volontà del club di investire su un esterno sinistro più giovane spingono in questa direzione. La Fiorentina potrebbe valutare il giocatore intorno ai 5-6 milioni di euro.