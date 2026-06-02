Polverosi duro contro la Fiorentina: "Vanoli meritava un addio diverso"

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Sulle colonne del Corriere dello Sport, edizione odierna, c'è spazio per un editoriale di Alberto Polverosi che parla di Fiorentina e del mancato congedo con onore per Paolo Vanoli: "«Grazie Paolo, la salvezza è soprattutto tua». Sette parole, senza neanche troppi sforzi di fantasia. Sette parole che la Fiorentina avrebbe dovuto rivolgere a Paolo Vanoli. Invece, per ora, silenzio. C’è da sperare che, appena ufficializzato l’ingaggio di Fabio Grosso, dal Parco Viola arrivi un saluto, un ringraziamento sentito per un allenatore che a Firenze difficilmente dimenticheranno.

Dal giorno dell’arrivo di Rocco Commisso, giugno 2019, a oggi, i cambi in panchina, a inizio e durante la stagione, sono stati nove: Montella-Iachini il primo anno, Iachini-Prandelli-Iachini il secondo, Italiano il terzo, Palladino il sesto, Pioli-Galloppa-Vanoli quest’ultimo, Grosso adesso. E nel conto non ci mettiamo Gattuso col quale il rapporto si è rotto prima di cominciare e nemmeno il Palladino-bis che si è dimesso all’insaputa di tutti (dirigenti compresi) dopo la sua conferma. Anche come diesse la Fiorentina non si è fatta mancare niente nel settennato commissiano: Corvino, Pradé con Barone, Goretti e ora Paratici. Al Parco Viola è una ripartenza continua. Grosso può essere la (s)volta buona, ma bisogna aspettare, capire, verificare. Comunque, meglio iniziare col sorriso e, lo sperano i fiorentini, con l’allenatore soddisfatto del mercato. Grosso va verificato in un ambiente come quello di Firenze, dove il sesto posto con i 65 punti e il record delle 8 vittorie consecutive di Palladino è stato salutato col coro: “Salta la panchina, Palladino salta la panchina”. La sua carriera, in buona parte simile a quella di Vanoli (inizio con i giovani, promozioni dalla B alla A, salvezze in A), induce all’ottimismo".