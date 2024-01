STENGS, Il profilo dell'ultimo nome accostato ai viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo nome accostato alla Fiorentina da radiomercato è Calvin Stengs, potente ala classe '98 del Feyenoord protagonista anche in Champions League nel girone della Lazio. Olandese cresciuto nell'AZ ad Alkmaar, è arrivato nel calcio che conta prima grazie al Nizza e poi soprattutto all'Anversa dal quale l'ha prelevato il Feyenoord anche dopo averlo visto in campo con la maglia della nazionale olandese.

C'è chi lo paragona a Wijnaldum per il modo di interpretare il ruolo, anche se i 187 centimetri gli danno tutta un'altra fisicità, al di là del fatto che ha tutta un'altra esperienza rispetto all'ex Roma e PSG, e chi invece, considerata la capigliatura, dice che ricorda Sanè oggi al Bayern. Sono 21 le presenze stagionali tra campionato e Champions League con 6 reti (una in Europa) e 8 assist.

Il grande problema di Stengs, come di altri profili valutati dalla Fiorentina, è il prezzo: difficile che il Feyenoord possa chiedere meno di 15 milioni, oltre al fatto che gli olandesi giocheranno in Europa League (contro la Roma) e dunque offriranno a Stengs la vetrina per poi magari salutare l'Olanda la prossima estate.