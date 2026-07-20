La Fiorentina lavora ai laterali: possibile aumento di budget dei Commisso
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Tra le notizie più cliccate di oggi sulle nostre pagine, c'è quella che il Corriere dello Sport-Stadio ha dedicato al possibile aumento del budget per il mercato della Fiorentina. Il club - si legge sul quotidiano - può contare anche su un eventuale extra-budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso per rinforzare le fasce. Servono, inoltre, almeno due innesti sulle corsie difensive con Valdepenas bloccato e Joao Mario seguito.
Per saperne di più, leggi: La Fiorentina potrebbe contare su un extra-budget per gli esterni
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