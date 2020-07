STADIO, Attacco sterile: le cinque carte di Iachini

Spazio ai problemi in zona offensiva per l'attacco della Fiorentina sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina, le cinque carte al tavolo di Iachini" è il titolo che offre il quotidiano che spiega come il reparto avanzato dei viola sia andato subito in affanno non appena è ricominciato il campionato post lockdown. Vlahovic e compagni sono infatti il 15° pacchetto offensivo del campionato con 37 reti messe a segno, peggio hanno fatto soltanto Spal, Brescia, Udinese e Sampdoria. Un problema non da poco che forse, a questo punto della stagione, è anche inutile migliorare visto che ai viola bastano "solo" cinque punti per raggiungere la salvezza e che di tempo alla fine del campionato ne manca davvero poco ma che deve far riflettere in vista delle ultime partite della stagione. Solo 16 dei 37 gol segnati sono stati messi a segno dagli attaccanti, mentre Pulgar è uno dei giocatori più prolifici con 6 reti in virtù della sua freddezza dal dischetto. Con il rientro di Kouame adesso sono in tutto cinque le punte alle quali Iachini può affidarsi per vivere un luglio più sereno in attacco.