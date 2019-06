SKY, Dragowski sarà il portiere titolare. Perin..

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbero novità importanti per quanto riguarda la porta della Fiorentina. La società di Rocco Commisso avrebbe deciso di puntare su Dragowski per la propria porta. Il polacco classe '97, quindi, sarà il portiere titolare della prossima stagione. Quanto a Perin, che sta facendo alcune valutazioni con il procuratore Lucci, per il momento la Roma resta ferma con alcune opzioni estere come Siviglia o Porto.