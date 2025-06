Silvio Baldini su Dzeko: "Perché uno di 39 anni? Prendi un giovane, se allenato bene corre di più"

Silvio Baldini, tecnico toscano neo promosso in B con il Pescara, ha parlato anche di Fiorentina a Lady Radio, partendo sulla difficoltà di allenare i giovani oggi: "Genitori intervengono sui giovani? Io mi occupo di allenarli e farli crescere e metto tutti sullo stesso piano così non si può lamentare nessuno, ma se mi chiamano i genitori li mando a caxxxe, lo stesso i procuratori. Io vicino alla Fiorentina? Ricordo che con la Fiorentina quando andarono in C2 qualcosa ci fu, ma sono tempi lontanissimi; io allora ero all'Empoli in Serie A, poi se non ricordo male presero Vierchowod e subito dopo Cavasin".

Dzeko cercato in Italia? "Io parlo per me stesso e non di Dzeko ma faccio una riflessione, se prendi uno di 39 anni chi lo muove? il procuratore ma è solo per interesse personale, cosa c'entra l'aspetto tecnico a 39 anni, ma prendine uno di 20. Ci vuole coraggio di far giocare i giovani, se sono allenati bene vanno molto più forte di quelli di 39 anni. I giocatori giovani forti ci sono ma gli devi dare la possibilità, oggi purtroppo non li alleni, oggi non c'è un riconoscimento del lavoro e della qualità a prescindere del risultato che di solito viene messo davanti a tutto. Ma ci deve credere per prima la società, non solo l'allenatore, deve essere convinta che un giovane è una risorsa importante dal punto di vista economico e tecnico"

Un ritorno di Pioli alla Fiorentina come lo vede? "Ho grande stima di lui, al Milan ha vinto con delle idee anche belle ed importanti, è una persona alla quale vogliono tutti bene. Certo va aiutato a sviluppare le sue idee e la gestione di tutto quello che c'è intorno alla squadra, ognuno insomma deve stare al suo posto. Se la Fiorentina aiuterà Pioli ad avere strada libera, la squadra viola per me farà bene. Un allenatore ha bisogno dei suoi "salvagente" per galleggiare, se glieli 'sgonfi' subito, annega.

Si aspettava un Kean così? alla Juventus non mi dava l'impressione di avere queste qualità, nella Fiorentina invece è stato un valore aggiunto ed ha dimostrato di essere forte, bravo"