Da Asllani a Bennacer, dopo quello per la panchina è iniziato anche il casting in regia

In attesa di ufficializzare Stefano Pioli la Fiorentina, insieme al futuro tecnico gigliato, ha iniziato a fissare i primi obiettivi per il mercato estivo. L'idea è quella di dare continuità al 3-5-2 con cui Palladino aveva terminato la stagione e il reparto che adesso sembra avere maggiore bisogno di rinforzi è quello di centrocampo. In modo particolare, dopo la decisione, annunciata da Pradè in conferenza stampa, di non riscattare Yacine Adli i viola dovranno andare a caccia di un regista. Al Milan Pioli abbandonò il 3-4-3 per giocare con un regista di ruolo e quel regista era Ismael Bennacer, guarda caso uno dei nomi più gettonati per il centrocampo gigliato. L'algerino molto probabilmente non verrà riscattato dal Marsiglia per 12 milioni e la Fiorentina è pronta a trattare con i rossoneri. In alternativa a Pradè e Goretti piace anche Asllani, vice Chalanoglu nell'Inter di Simone Inzaghi.

Intanto però la dirigenza viola dovrà pensare alle decisioni più imminenti. Su tutte quelle riguardanti il riscatto di Gudmundsson e Cataldi. Per l'islandese i viola, come riportato dal Corriere Fiorentino, si sono dati appuntamento nelle prossime ore. Possibile che le due società, oltre che di Gudmundsson, parlino anche di Frendrup.