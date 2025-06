Biraghi parlerà col Toro per sciogliere i dubbi sul futuro: il ritorno a Firenze con Pioli lo tenta

vedi letture

Nel fare il punto sul mercato del Torino, il quotidiano TuttoSport tocca anche il tema relativo a Cristiano Biraghi. I dirigenti granata hanno tempo fino al 18 giugno per decidere se riscattare o meno, per la modica cifra di 100.000 Euro, il terzino sinistro classe 1992. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore che, da una parte sperava che la società granata risolvesse prima la questione legata al suo riscatto e dall'altra sarebbe tentato da un ritorno a Firenze. Nei prossimi giorni l'agente dell'ex capitano gigliato si incontrerà con il Torino per cercare di sciogliere tutti i dubbi sul futuro. A pesare sulla scelta potrebbe anche essere l'addio di Palladino, con cui non si era creato un feeling la scorsa stagione, e il sempre più probabile arrivo sulla panchina viola di Stefano Pioli, con cui l'esterno mancino ha un rapporto di grande stima.

In più Biraghi ha mantenuto un bel rapporto con il tifo organizzato fiorentino, come dimostrato dalla presenza alla Festa della Curva Fiesole. Da capire anche la situazione degli attuali terzini sinistri gigliati, con Gosens che potrebbe finire nel mirino della Roma di Gasperini e Parisi che ancora non è così certo di restare. In più c'è quel diritto di riscatto a 100.000 Euro che fa gola a Cairo perché comunque Biraghi in questi sei mesi si è dimostrato un calciatore più che affidabile. La scelta però sarà dell'ex capitano gigliato.