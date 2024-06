SERIE A, Le presenze allo stadio: il Franchi finisce 8°

Focus interessante quello che propone attraverso i suoi social il noto portale di numeri e statistiche legate al calcio Transfermarkt. Nello specifico, il sito riporta quella che è stata la media-spettatori degli impianti della Serie A dopo le 38 giornate di campionato che si sono disputate (in attesa, ovviamente, del recupero di domani tra Atalanta e Fiorentina) e dallo studio proposto si puà evincere come lo stadio Artemio Franchi sia 8° in graduatoria dietro alle due versioni di San Siro (nerazzurra e rossonera), le due dell'Olimpico (rispettivamente di Lazio e Roma), il Maradona, l'Allianz Stadium di Torino e Marassi.

Nello specifico, a Campo di Marte la media-spettatori in questa stagione è stata di 29.001 persone a partita. Un ottavo posto che rispecchia in modo curioso quello ottentuo dalla Fiorentina in questa stagione. Ecco, nello specifico, la classifica: