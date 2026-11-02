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Sassuolo-Fiorentina 1-2: assolo di Njie, la Viola ribalta il risultato al 50'!

Sassuolo-Fiorentina 1-2: assolo di Njie, la Viola ribalta il risultato al 50'!FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:39Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Golasso di Alieu Njie, che chiude un'azione sviluppata sulla destra con un destro a giro imparabile: Jimenez imbuca per Brescianini, che allarga dall'altra parte per lo svedese; il numero venticinque riceve da fuori area all'altezza del vertice, punta il diretto avversario e arma il destro sul secondo palo, Turati immobile, 2-1 Fiorentina, Sassuolo ribaltato, secondo gol di Njie in viola dopo quello segnato giovedì scorso all'Atalanta.