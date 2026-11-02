FirenzeViola La Fiorentina soffre ma vince grazie ai cambi: 4-2 al Sassuolo, decisivi Gonçalves e Vadlepeñas

La Fiorentina torna a vincere in campionato, a quasi due mesi dall'ultimo successo, e scaccia momentaneamente l'incubo retrocessione: lo fa con un poker al Sassuolo in una partita ricca di errori, occasioni e continui ribaltamenti, nella quale a fare la differenza è soprattutto la maggiore qualità pescata dalla panchina da Paolo Vanoli. I viola partono anche bene, ma a metà primo tempo un'ingenuità difensiva con pallone perso da Fagioli spalanca la strada a Laurienté, bravo a battere De Gea e portare avanti i neroverdi. Nel recupero della prima frazione ci pensa Pellegrino a rimettere le cose a posto, con il suo quarto centro in maglia viola. Nella ripresa è poi Njie (che aveva servito l'assist a Pellegrino) a firmare il sorpasso con un bellissimo destro a giro, ma la Fiorentina non riesce a gestire il vantaggio e al 65' si fa nuovamente raggiungere dalla doppietta dello stesso Laurienté.

Quando la partita sembra nuovamente complicarsi, arrivano le risposte dalla panchina. Vanoli inserisce Pedro Gonçalves e il portoghese impiega pochi minuti per lasciare il segno: suo l'assist per Mastantuono, che con un movimento e un mancino d'èlite trova il 3-2 al 78'. Il Sassuolo si sbilancia alla ricerca del nuovo pareggio e la Fiorentina ne approfitta ancora in contropiede. Gonçalves orchestra la ripartenza, Ndour mette in mezzo un pallone sul quale si avventa Valdepeñas, anche lui appena entrato, per spingere in rete il definitivo poker. Primo gol in Italia per lo spagnolo e festa viola al Mapei Stadium.

Una vittoria che vale molto più dei tre punti per una squadra che aspettava da troppo tempo di ritrovare il successo in campionato. La Fiorentina sale così a quota 8, agganciando proprio il Sassuolo al quindicesimo posto in classifica. Per i neroverdi, invece, arriva la quarta sconfitta consecutiva. Una gara tutt'altro che perfetta per gli uomini di Vanoli, ancora protagonisti di troppe leggerezze difensive, ma stavolta a fare la differenza sono state le risorse e la qualità di una panchina finalmente decisiva.