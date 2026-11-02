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Sassuolo-Fiorentina 1-1: Pellegrino fa un gol da centravanti vero, pari al Mapei

Sassuolo-Fiorentina 1-1: Pellegrino fa un gol da centravanti vero, pari al MapeiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:18Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

All'improvviso, Mateo Pellegrino: la Fiorentina la pareggia in pieno recupero e lo fa al termine di un'azione confusionaria, rifinita da Njie con un suggerimento in area basso che trova Mateo Pellegrino; il centravanti viola tira fuori i muscoli fa tutto in un fazzoletto e lo fa alla grande, anticipo sul diretto marcatore, protezione del pallone e destro in buca d'angolo. 1-1 al 45', quarto gol con la Fiorentina per l'argentino, terzo in campionato.