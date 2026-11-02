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Sassuolo-Fiorentina 2-4: la viola la chiude in contropiede, Valdepeñas entra e segna

Sassuolo-Fiorentina 2-4: la viola la chiude in contropiede, Valdepeñas entra e segnaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:22Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Il Sassuolo non difende più, la Fiorentina esonda in ripartenza: orchestra tutto Pedro Gonçalves, che dopo l'assist per il 3-2 di Mastantuono gestisce il contropiede e dà in profondità con tempi e modi giusti un pallone per Ndour, cross basso di prima dal fondo e sul secondo palo c'è Victor Valdepeñas, anche lui neoentrato, che deve solo spingere il pallone a pochi centimetri dalla porta. Primo gol in Italia per lo spagnolo e 4-2 viola.