QUARTA, Paghiamo gli errori, momento infelice

Il difensore argentino della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha partecipato ad una live su Tik Tok sul canale ufficiale della Fiorentina, in cui ha commentato le ultime prestazioni della squadra e il momento personale che sta vivendo: “In occasione della partita con la Lazio il dottore mi aveva detto che mi ero rotto il naso, ma ho voluto continuare a giocare perché con l’adrenalina non sentivo tanto dolore. Poi dopo la gara l’ho accusato e mi hanno detto che c’erano tre punti in cui il naso si era fratturato”.

Sulla gara con il Lecce: “Sulla scivolata contro il Lecce, per un momento, ho pensato di non farcela, però alla fine con la garra ho salvato un gol. Per noi non è un bel momento. Contro le grandi e quando giochiamo in trasferta non riusciamo a vincere".

Sull'Inter: "Contro l’Inter speriamo di portare a casa almeno un punto. La classifica è un po’ bugiarda perché meritavamo qualche punto in più. Il problema è che ogni errore lo paghiamo e subiamo gol”.