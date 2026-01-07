Lazio-Fiorentina 1-0, l'ex viola Cataldi porta avanti i padroni di casa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:57Primo Piano
di Redazione FV

La Lazio passa in vantaggio al 52’ contro la Fiorentina. È proprio l’ex viola Danilo Cataldi a portare avanti i capitolini, attraverso un’azione in area di rigore avversaria con cui ha mandato fuori giri Fagioli e, triangolando con Vecino, non ha lasciato scampo a De Gea in uscita.