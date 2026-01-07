Lazio-Fiorentina 1-1, pareggio istantaneo dei viola grazie a Gosens

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:02Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina pareggia subito i conti all’Olimpico contro la Lazio. E 1-1 grazie a un gol di Gosens che incrocia col sinistro sul secondo palo dopo una verticalizzazione al bacio di Fagioli. È durato davvero poco il vantaggio dei biancocelesti.