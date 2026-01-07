La Lazio gioca e crea, la Fiorentina si difende e tiene botta: 0-0 all'intervallo
La gara dell'Olimpico si apre con la Lazio più propositiva della Fiorentina. La partita la fa la squadra di Sarri, con continuità: tanto che i primi venti minuti sono un assedio biancoceleste, con tre gol salvati sulla linea da parte dei viola su calcio d'angolo (due volte Fagioli, una Mandragora). E annessa una serie di ripartenze dei padroni di casa non sfruttate a dovere.
Scorre così più o meno tutto il primo tempo, la Lazio sfiora la rete più volte e la formazione di Vanoli salva tre reti dalla linea di porta sui calci d'angolo dagli uomini di Sarri. Da segnalare anche un contropiede in campo aperto per Isaksen (poco abile nel servire un compagno accorso da dietro), la Fiorentina prova a cucire un po' di gioco ma ci riesce a stento, creando praticamente nessun pericolo per Provedel: si arriva così all'intervallo senza reti, con lo 0-0 invariato.
