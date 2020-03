PREP. ACF WOMEN, Ecco come ci alleniamo a casa

Il preparatore atletico dell'Acf Women Fabio Barducci si è raccontato ai microfoni di violachannel spiegando anche il lavoro delle atlete in questo periodo. Ecco alcuni stralci: "Con lo staff tecnico sentiamo le calciatrici tutti i giorni e per fortuna stanno tutte bene, comprese le ragazze che erano in quarantena dopo il torneo in Portogallo con la Nazionale. All’inizio del periodo di stop del campionato abbiamo inviato alle ragazze un programma di una settimana con allenamenti di forza e corsa. Il programma andava svolto singolarmente, seguendo anche alcuni video che abbiamo mandato. Poi con la quarantena abbiamo cambiato strategia, anche perché non si può più uscire a correre. Ora utilizziamo un’app e ci colleghiamo con le ragazze divise in 2 gruppi di lavoro. Qualcuna ha programmi personalizzati perché deve curare alcuni aspetti. ogni due giorni ci alleniamo insieme, ma quotidianamente ognuna segue il proprio programma. Chiediamo un feedback costante e modifichiamo il programma quando è necessario. La zumba negli allenamenti di prima? È importante inserire un elemento di “simpatia” in queste sedute, per me è importante anche perché aiuta la coordinazione oltre a distrarci e ad essere divertente, come aiutarsi con la zumba. L’allegria aiuta a passare meglio questo momento difficile. La calciatrice con più ritmo è Janelle Cordia. Sfide tra noi in tempi normali? Sì in particolare con Bonetti ci sfidiamo regolarmente. La sfida può essere fare gol da fuori campo o colpire la traversa. Sono soprattutto Bonetti e Melani a sfidarsi, ma anche noi partecipiamo. Diciamo che è uno stimolo in più".