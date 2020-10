PIERGUIDI (Q2), Franchi? Rocco aiutato dai politici

Michele Pierguidi, Presidente del Consiglio del Quartiere 2 di Firenze, ha parlato così delle dichiarazioni di Rocco Commisso rilasciate ieri sera in merito alla questione stadio:

“Il presidente ha parlato chiaro e diretto, come sempre fa. Deciderà lui se presentare un progetto su Campo di Marte o su Campi Bisenzio. Penso che la prima sia sempre stata l’opzione da lui preferita. Il progetto iniziale di ristrutturazione è stato bocciato, anche se ora che con la nuova legge si può fare. Io mi auguro semplicemente che venga fatto lo stadio per la Fiorentina. Spero che venga costruito a Campo di Marte e se così non dovesse essere, vedremo di trovare delle soluzioni. Io positivo? Sì, anche molto tranquillo perché la politica ha fatto tutto e in breve tempo affinché Commisso fosse in condizione di fare lo stadio nuovo al Franchi. Ovviamente è stato perso un po’ di tempo, ma ora c’è una legge che agevola il lavoro. Da Presidente del Quartiere 2 mi auguro che sia a Campo di Marte, altrimenti tiferò viola lo stesso a Campi. Ricordo poi che a prescindere dalla ristrutturazione di Commisso o meno, sarà fatto un parcheggio nella zona dello stadio odierno per i residenti. Inoltre ci sarà la Tramvia che passerà da Viale dei Mille. Comunicazione di Commisso corretta? Ha fatto sì che la politica abbia preso decisioni che fino a pochi anni fa non erano state prese. È un professionista della comunicazione, non penso possa fare errori, quindi sì. Resta il fatto che il Franchi va restaurato, che lo faccia Commisso o qualcun altro. È un dovere per gli amministratori di Firenze di tutelare e impegnarsi a restaurare le infrastrutture della città. Nuova pista d’atletica al Franchi? Non è possibile, è infattibile e la spesa sarebbe ingente, anche se sarebbe molto affascinante. Lo stadio d’atletica ce l’abbiamo ed è molto bello (Stadio Ridolfi, ndr). Ora parliamo di Fiorentina e non di stadio, a breve c’è lo Spezia. Commisso ha tempo per fare lo stadio e può farlo dove vuole”.