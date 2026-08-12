Calciomercato Piccoli a un passo dal Bologna: sblocca Pellegrino alla Fiorentina

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Piccoli vicino al Bologna, operazione a un passo dalla chiusura. La fumata bianca è vicina: può sbloccare Pellegrino alla Fiorentina

Roberto Piccoli è sempre più vicino al Bologna. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la trattativa ha fatto registrare progressi importanti e sembra ormai indirizzata verso la conclusione. L'operazione è destinata a far partire il domino degli attaccanti che coinvolge anche Dallinga e Pellegrino. Come già emerso nei giorni scorsi, il futuro dei tre giocatori è strettamente legato alle mosse di Bologna, Parma e Fiorentina.

L'effetto domino

Il passaggio decisivo dell'intera operazione è rappresentato proprio da Piccoli: la Fiorentina aveva infatti già raggiunto un'intesa verbale di massima per Pellegrino, mentre il Colonia era da giorni in pole position per Dallinga. Ora, con l'affare Piccoli-Bologna sempre più vicino alla fumata bianca, può finalmente sbloccarsi il giro degli attaccanti che coinvolge diversi club di Serie A.