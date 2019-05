PEZZELLA, Si allena con mascherina: domenica...

Come mostrano le immagini dell’allenamento odierno il capitano della Fiorentina German Pezzella si sta allenando con la mascherina a causa dello zigomo operato da poco. Per l’argentino non sembra affatto semplice giocare in questo modo, soprattutto perché la mascherina crea problemi di visuale in campo. Anche se Pezzella farà di tutto per esserci, con o senza mascherina. Ecco qui sotto le immagini dell'allenamento che ritraggono il capitano viola mascherato: