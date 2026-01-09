Brescianini già in campo al Viola Park. Il club: "Integrato con naturalezza"

Oggi alle 18:05Primo Piano
di Redazione FV

Il capitolo di Marco Brescianini alla Fiorentina è iniziato ufficialmente oggi. Come fa sapere il club viola attraverso il suo sito ufficiale, dopo una mattinata trascorsa a scoprire le strutture del Viola Park, il nuovo numero 4 gigliato è sceso in campo nel primo pomeriggio per la sua prima seduta d'allenamento.

Al termine della riunione tecnica, il centrocampista si è messo subito a disposizione di mister Vanoli, integrandosi con naturalezza nei meccanismi dei compagni. In una sessione dove sono già emerse le prime promettenti intese tattiche, Brescianini ha mostrato una grande voglia di riscatto, la stessa che anima la Fiorentina dopo un avvio di stagione complicato.