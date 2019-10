PEDRO, In gol nel 4-1 del Brasile al Venezuela

Venti minuti in campo conditi da un gol nel 4-1 del suo Brasile contro il Venezuela Under 23. È questo il bottino dell'attaccante della Fiorentina Pedro, che sta trovando piano piano la forma migliore anche grazie a questa pausa per le Nazionali. Il giocatore ha espresso così su Instagram la sua soddisfazione per il gol: "Grazie mio dio! Una sensazione unica segnare vestendo questa maglia". Questo il video con gli highlights della sfida, tra cui quello del gol dell'Artilhero: