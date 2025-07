Pastrenge e Bartalini rinnovano con la Fiorentina Femminile e vanno in prestito alla Ternana

La centrocampista Lucia Pastrenge resta in viola fino al 2027, grazie all'opzione esercitata dalla Fiorentina Femminile, ma per la prossima stagione andrà in prestito alla Ternana. Stesso percorso per il portiere Viola Bartalini: rinnovo fino al 2030 e prestito alla Ternana Women. Ecco il doppio comunicato del club:

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Lucia Pastrenge. Il club ha deciso di esercitare l’opzione di prolungamento del contratto della centrocampista che sarà in vigore fino al 30 Giugno 2027. La calciatrice è stata ceduta in prestito per la stagione 2025/26 alla Ternana Women".

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Viola Bartalini fino al 30 Giugno 2030. Il portiere classe 2005 è cresciuta nel vivaio della Fiorentina e ha già collezionato diverse esperienze significative in Serie B e molte convocazioni in maglia Azzurra. La storia di Viola in Viola continuerà fino al 2030! La calciatrice è stata ceduta in prestito per la stagione 2025/26 alla Ternana Women".