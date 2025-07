Calciomercato Kean, i dettagli della proposta dell’Al Qadsiah. Baby tra prestiti e rinnovi

Nuovo appuntamento pomeridiano col Chi Si Compra versione "Flash", rubrica in cui trovate le ultime di mercato sulla Fiorentina.

Kean e l'offerta del Qadsiah

C'è attesa per la scadenza della clausola di Moise Kean. L'Al Qadsiash rimane ferma sull'offerta fatta a Moise Kean sfruttando la clausola fissata dalla Fiorentina. Il club offre 4 anni di contratto a 13 milioni di euro, ma il giocatore non ha ancora dato una risposta perché non è del tutto convinto. Vedremo se ci sarà un rilancio. Dalla lista va cancellato il Galatasaray perché più vicino ad Osimhen. Occhio invece al Manchester United che potrebbe far pervenire un'offerta anche dopo la clausola.

Giovani in partenza o in arrivo

Il centrocampista Jonas Harder va verso il Padova in prestito secco, con i due club allo scambio dei documenti mentre ha fatto ritorno al Viola Park dal Palazzuolo e firmato un nuovo contratto il baby Conti che resterà in Primavera.