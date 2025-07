FirenzeViola Campagna abbonamenti: già 3.500 le tessere vendute in poche ore

Parte subito in maniera confortante e ottimistica la campagna abbonamenti, iniziata oggi alle 12. Il dato aggiornato alle ore 18 è di circa 3500 tessere. Oggi infatti proprio FirenzeViola ha mostrato le immagini dei tifosi in coda per sfruttare la prelazione e rinnovare così il proprio abbonamento.